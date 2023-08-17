ФИДЕ запретила трансгендерам выступать на женских турнирах

ФИДЕ временно запретила трансгендерным игрокам выступать на женских турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ограничила участие трансгендерных игроков в турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

ФИДЕ временно запретила спортсменам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в соревнованиях женщин. При этом все их титулы остаются в силе.

Если игрок меняет пол с женского на мужской, то титулы не сохраняются. Они могут быть возвращены при обратной смене пола.

Рейтинг и все полученные трансгендерным игроком санкции при любой смене пола остаются без изменений. Новые правила вступят в силу 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления.

В феврале ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки. Решение связано с переходом Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.