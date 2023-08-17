Google оштрафовали в России на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом в четверг, 17 августа, пишет РИА Новости.

Сообщается, что компанию Google признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»), и обязали выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей.

Поводом стал отказ компании удалить с принадлежащего ей видеохостинга YouTube ролики, в которых содержалась недостоверная информация о спецоперации на Украине, в частности, фейки о событиях в Херсонской области и об украинских детях.

Ранее за аналогичное нарушение в России оштрафовали компанию Wikimedia Foundation, частью которой является онлайн-энциклопедия «Википедия». Штраф составил 2 миллиона рублей.

Перед этим стало известно, что за фейки о спецоперации оштрафовали развлекательный портал Reddit. Владельцев ресурса также обязали выплатить штраф в размере 2 миллионов рублей.