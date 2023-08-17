Изменивший имя в честь Путина американский боксер оценил отстранение россиян

Изменивший имя в честь Путина боксер Джонсон назвал отстранение россиян безумием

Американский боксер Кевин Джонсон, сменивший имя в честь президента России Владимира Путина, оценил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен назвал решение безумием. «Чума поразила мир. Вы не делали мне ничего плохого, я не делал ничего ужасного вам. Какая разница между нами? За что русских отвергают?» — заявил он.

Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина 9 августа. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту. 43-летний спортсмен провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, предлагается отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК.