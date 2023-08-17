«Фиорентина» объявила игровой номер Кокорина на сезон-2023/2024

Игрок «Фиорентины» Кокорин в сезоне-2023/2024 будет выступать под 91-м номером

Итальянская «Фиорентина» объявила игровые номера футболистов на сезон-2023/2024. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X (бывший Twitter).

Российский форвард Александр Кокорин будет выступать под 91-м номером. Под этим же номером он играл в предыдущем сезоне в кипрском «Арисе».

Кокорин играл за «Арис» с августа 2022 года на правах аренды. Отмечалось, что в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. После этого он вернулся в состав «фиалок», контракт с которыми рассчитан до июня 2024 года.

21 мая Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса». Также он был признан лучшим игроком турнира сезона-2022/2023 по версии Ассоциации футболистов Кипра.