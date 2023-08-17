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21:06, 17 августа 2023Спорт

Эксперты рассказали об упражнениях для разминки на офисном стуле

Эксперты Shape рассказали о технике скручиваний на офисном стуле для разминки

Фото: Marcin Balcerzak / Globallookpress.com

Эксперты журнала Shape рассказали о технике упражнений для разминки на офисном стуле. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты посоветовали выполнять скручивания сидя. Для этого необходимо скрестить пальцы рук на затылке и развести локти в стороны. На выдохе округлить спину, на вдохе медленно выпрямиться, втянув живот и расправив грудную клетку. Повторить движение нужно 10-20 раз, в случае возникновения боли в пояснице остановиться.

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Далее в комплексе — наклоны в сторону. «Правой рукой обопритесь о край сиденья, слегка согнув локоть, а левую поднимите над головой и округлите, как при занятиях хореографией. На выдохе наклоните корпус вправо и потянитесь за рукой по диагонали вверх», — пояснили эксперты. Затем необходимо поменять руки и повторить наклоны 4-8 раз в каждую сторону, не отрывая ягодицы от поверхности стула.

Третье упражнение — поворот руки и корпуса. «Согните левую руку в локте и начните медленно ее поднимать, выполняя вращательные движения с небольшой амплитудой, как будто закручиваете пружинку. Когда локоть достигнет уровня плеча, зафиксируйте это положение», — рассказали специалисты. Затем предплечье нужно отвести назад, одновременно с этим развернув корпус, и задержаться в этом положении на две секунды.

Завершается разминка выпадами с поворотом корпуса. Исходное положение стоя, стул можно использовать для опоры. Эксперты добавили, что, опустившись в выпад, необходимо развернуть корпус в сторону стоящей впереди ноги и задержаться на пять секунд. Таким образом, можно растянуть мышцы корпуса и разгибателей бедер, а также укрепить ягодицы.

Ранее врач-терапевт Гульназ Хисамиева назвала лучшие упражнения для дачников. Она посоветовала приседания, наклоны вперед в положении сидя, а также «велосипед» в положении лежа.

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    Андрей Стрельцов
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