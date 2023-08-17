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16:55, 17 августа 2023Спорт

Чемпионка мира объяснила пользу ушу для женщин

Чемпионка мира Стенищева посоветовала женщинам заняться ушу для подтянутого тела

Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images

Двукратная чемпионка мира Екатерина Стенищева рассказала о пользе ушу для женщин. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка объяснила, что главным преимуществом ушу является его универсальность. По словам Стенищевой, оно включает в себя обучение самообороне, растяжку, медитации и дыхательные практики.

Стенищева рассказала, что ушу подходит как тем, кто хочет обрести внутреннюю гармонию, так и тем, кто хочет получить подтянутое тело. Она добавила, что ушу помогает улучшить координацию, а также избавляет от стресса.

Ранее были названы спасающие от тревоги физические упражнения. Для этого подходят йога, пешие прогулки, бег, плавание, пилатес и силовые упражнения. Отмечалось, что важно не количество упражнений, а их регулярность.

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    Дарья Коршунова
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