Чемпионка мира объяснила пользу ушу для женщин
Чемпионка мира Стенищева посоветовала женщинам заняться ушу для подтянутого тела
Двукратная чемпионка мира Екатерина Стенищева рассказала о пользе ушу для женщин. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсменка объяснила, что главным преимуществом ушу является его универсальность. По словам Стенищевой, оно включает в себя обучение самообороне, растяжку, медитации и дыхательные практики.
Стенищева рассказала, что ушу подходит как тем, кто хочет обрести внутреннюю гармонию, так и тем, кто хочет получить подтянутое тело. Она добавила, что ушу помогает улучшить координацию, а также избавляет от стресса.
Ранее были названы спасающие от тревоги физические упражнения. Для этого подходят йога, пешие прогулки, бег, плавание, пилатес и силовые упражнения. Отмечалось, что важно не количество упражнений, а их регулярность.