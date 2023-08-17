Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 17 августа 2023Мир

В НАТО оценили изменения в ядерных силах России

Генсек НАТО заявил, что не видит изменений в ядерных силах РФ для ответа альянса
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил перемены в ядерном потенциале России, передает Reuters.

«Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах [России], которые побудили бы нас изменить наши силы и способ их размещения. Пока мы не видели ничего, что требовало бы ответа с нашей стороны», — сказал он.

Ранее в МИД России рассказали об объемах сотрудничества с США в сфере контроля над вооружениями. Страны эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями, но полноценного систематического диалога, прерванного по инициативе США, в этой сфере нет, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    «Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма, и откуда у нее русские корни

    Россиянка прокатилась на сегвее во время прогулки с младенцем и попала на видео

    ООН упрекнула Эстонию из-за прекращения обучения на русском языке

    Замаскированная база ВСУ с иностранными боеприпасами попала на видео

    Новый образ Инстасамки раскритиковали в сети со словами «детей пугать»

    Стамбул оказался не готов к разрушительному землетрясению

    Пленный боец ВСУ признал превосходство подготовки российских военных

    Названы сроки возвращения космонавта «Роскосмоса» на Crew Dragon с МКС

    Каждый третий россиянин стал больше зарабатывать

    В Подмосковье спасли новорожденного с патологиями сердца, мозга и кишечника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости