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15:48, 17 августа 2023Силовые структуры

Признано законным уголовное дело против арестованных российских судей

ВС РФ признал законным возбуждение дела против арестованной судьи Золотаревой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России признал законным возбуждение уголовного дела о коррупции в отношени бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее экс-заместителя Татьяны Юровой. Об этом сообщает ТАСС.

Женщины были арестованы 18 июля по решению Басманного суда Москвы. Мера пресечения им была избрана до 17 сентября в соответствии с ходатайством следователя.

Ростовских судей задержали после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить против них уголовное дело о получении взятки. Золотаревой вменяется семь преступных эпизодов.

7 апреля 64-летняя Золотарева ушла в отставку на фоне проводимых обысков у ростовских судей по подозрению коррупции.

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    Любовь Ширижик
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