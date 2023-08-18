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14:08, 18 августа 2023Мир

В Китае оценили деятельность российско-китайских патрулей в Тихом океане

МИД КНР: деятельность ВМФ России и ВМС Китая соответствует международному праву

Кадр: Минобороны РФ / Reuters

Деятельность совместных российско-китайских военных патрулей в Тихом океане соответствует международному праву. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его цитирует РИА Новости.

«Проход по морю, который регулярно осуществляют российские и китайские суда, соответствует международному праву и международной практике», — сказал на брифинге военный, отвечая на просьбу прокомментировать совместную деятельность Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая не представляет угрозы для американской стороны.

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    Глеб Бажуткин
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