В Китае оценили деятельность российско-китайских патрулей в Тихом океане

МИД КНР: деятельность ВМФ России и ВМС Китая соответствует международному праву

Деятельность совместных российско-китайских военных патрулей в Тихом океане соответствует международному праву. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его цитирует РИА Новости.

«Проход по морю, который регулярно осуществляют российские и китайские суда, соответствует международному праву и международной практике», — сказал на брифинге военный, отвечая на просьбу прокомментировать совместную деятельность Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая не представляет угрозы для американской стороны.