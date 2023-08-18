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15:35, 18 августа 2023Наука и техника

Описана посадка российской «Луны-25»

Ученый Эйсмонт описал посадку станции «Луна-25» на естественный спутник Земли

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» совершит мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли в понедельник, 21 августа. Прилунение АМС описал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

По словам ученого, в настоящее время «Луна-25» находится на высоте около 100 километров над поверхностью спутника Земли.

«Примерно через сутки аппарат будет переведен на эллиптическую орбиту с периселением 18 километров (...). Примерно в течение двух суток аппарат будет находиться на этой орбите. При этом будут выполняться траекторные измерения с тем, чтобы уточнить параметр орбиты и провести коррекции, если нужно», — сказал специалист.

По его оценке, «около полудня 21 августа в районе периселения будет выдан предпоследний импульс, [произойдет] изменение скорости аппарата, и он перейдет, попросту говоря, к вертикальному падению в точку посадки».

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    Иван Потапов
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