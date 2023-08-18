Джокович побил очередной рекорд Надаля

Серб Новак Джокович побил рекорд Рафаэля Надаля по победам над одним соперником

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге турнира Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут.

Джокович в 19-й раз оказался сильнее Монфиса в личных встречах. Таким образом, сербский спортсмен побил очередной рекорд Рафаэля Надаля. Джокович обошел испанца по победам над одним соперником.

11 июня 36-летний Джокович в третий раз выиграл Открытый чемпионат Франции. Он завоевал рекордный 23-й титул на турнирах «Большого шлема» и также обошел Надаля по этому показателю.