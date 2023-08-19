ЭКОВАС определило дату военного вмешательства в Нигере

ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, однако она пока не будет разглашаться

Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, однако она пока не будет разглашаться, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военное решение не является предпочтительным вариантом, однако «неуступчивость военной хунты в Нигере вынуждает прибегнуть к нему».

«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», — сообщил он. Мусах добавил, что вмешательство сил ЭКОВАС в ситуацию в Нигере будет краткосрочным и направленным на восстановление конституционного порядка в стране. По его словам, все возможные действия уже были обговорены и согласованы.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности всех политических партий.

Ранее сообщалось, что мятежные силы в Нигере, устроившие военный переворот, решили привести армию страны в состояние боевой готовности, ожидая возможное вторжение сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки.

Также утверждается, что военный совет хунты, захватившей власть, намерен также мобилизовать часть граждан.