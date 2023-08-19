В клубе НХЛ оценили подписание двух россиян словами «нам очень повезло»

В «Нью-Йорк Айлендерс» заявили, что им очень повезло с Сорокиным и Варламовым

Помощник генерального менеджера клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Крис Ламорелло, выступающего в Национальной хоккейной лиге, (НХЛ), прокомментировал продление контрактов с российскими голкиперами Ильей Сорокиным и Семеном Варламовым. Его слова приводит сайт лиги.

«Нам очень повезло, что Сорокин и Варламов остались с нами. Они подписали долгосрочные контракты и являются огромной частью нашего настоящего и нашего будущего», — заявил Ламорелло. Он добавил, что с этими голкиперами у команды есть шанс на победу в каждом матче.

Сорокин защищает цвета «Айлендерс» с сезона-2020/2021. В минувшем сезоне процент отраженных бросков вратаря составляет 92,4, коэффициент надежности — 2,34. На данный момент он является одним из самых высокооплачиваемых голкиперов лиги. По условиям нового соглашения Сорокин будет зарабатывать 8,25 миллиона долларов за сезон и всего получит 66 миллионов долларов.

Варламов выступает в НХЛ с 2008 года. К «Айлендерс» он присоединился в 2019-м. В сезоне-2022/2023 процент отраженных бросков у него составил 91,3, а коэффициент надежности — 2,7.