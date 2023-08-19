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11:54, 19 августа 2023Спорт

Стало известно о планах «Фиорентины» по трансферу Кокорина

«Спорт-Экспресс»: «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина в сезоне-2023/2024

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Стало известно о планах «Фиорентины» по трансферу российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в команде не рассчитывают на форварда в сезоне-2023/2024. Футболиста включили в предварительную заявку на матч с «Дженоа» в первом туре серии А, однако «Фиорентина» все же хочет организовать переход игрока до закрытия летнего трансферного окна.

17 июля Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Нападающий вышел на поле в товарищеской встрече основной команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде остались довольны выступлением россиянина, однако не смогли выкупить его из-за высокой зарплаты. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Ксения Курашкина
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