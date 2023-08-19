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14:46, 19 августа 2023Культура

Скончался народный артист России Игорь Ясулович

На 82-м году жизни умер народный артист России Игорь Ясулович

Фото: Вадимир Вяткин / РИА Новости

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственного института театрального искусства (ГИТИС).

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в опубликованном представителями ГИТИСа заявлении.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. С 1961 года активно снимался в кино и работал в театре. За свою карьеру артист сыграл больше сотни ролей. Наибольшую популярность получил, сыграв в таких фильмах, как «Маленькая принцесса», «По улицам комод водили», «Коридор бессмертия», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гостья из будущего».

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    Наталья Обрядина
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