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23:48, 20 августа 2023Спорт

Президент РФС оценил сохранение представительства России в УЕФА

Президент РФС Дюков заявил, что было важно сохранить представительство в УЕФА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил сохранение представительства России в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова передает «Чемпионат».

«Безусловно, это важно для нас. Мы рады, что нам удалось сохранить наше представительство в комитетах и органах УЕФА», — заявил Дюков, добавив, что не следит за критикой со стороны Украины по этому поводу.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. В ответ на это Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложила отстранить россиян от работы, чтобы «придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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