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15:38, 20 августа 2023Спорт

Покинувший Россию после атаки беспилотников футболист нашел новый клуб

Покинувший Россию футболист Норманн подписал контракт с саудовским «Ар-Раедом»

Фото: Пресс-служба ФК "Ростов" / РИА Новости

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, покинувший Россию после атаки беспилотников на «Москва-Сити», подписал контракт с саудовским «Ар-Раедом». Об этом сообщается в Twitter команды.

Срок соглашения 27‑летнего футболиста не уточняется. Норманн нашел новый клуб спустя 10 дней после отъезда из Москвы.

9 августа Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду в «Динамо».

«Москва-Сити» была атакована украинскими беспилотниками 30 июля и 1 августа. Фасады на двух офисных башнях комплекса получили повреждения.

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    Анастасия Борисова
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