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17:37, 21 августа 2023Мир

В МИД России обвинили ЕС в русофобской политике

Представитель МИД России Захарова: политика ЕС развязывает руки русофобам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дискриминационная политика Евросоюза (ЕС) развязывает руки русофобам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

Так она прокомментировала внесение в санкционный список ЕС Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, «дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность».

Захарова считает, что таким образом Брюссель поощряет разжигание ненависти и вражды по национальному и языковому признакам. Она напомнила, что трагические события Второй мировой войны показали миру, «к каким ужасающим последствиям приводит человеконенавистническая идеология».

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Евросоюз введет санкции против мятежников, которые захватили власть в Нигере. Также в заявлении дипломатического ведомства говорится, что оно поддерживает усилия по восстановлению конституционного порядка в африканской стране.

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    Александр Слабиев
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