В МИД России обвинили ЕС в русофобской политике

Представитель МИД России Захарова: политика ЕС развязывает руки русофобам

Дискриминационная политика Евросоюза (ЕС) развязывает руки русофобам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.

Так она прокомментировала внесение в санкционный список ЕС Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, «дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность».

Захарова считает, что таким образом Брюссель поощряет разжигание ненависти и вражды по национальному и языковому признакам. Она напомнила, что трагические события Второй мировой войны показали миру, «к каким ужасающим последствиям приводит человеконенавистническая идеология».

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Евросоюз введет санкции против мятежников, которые захватили власть в Нигере. Также в заявлении дипломатического ведомства говорится, что оно поддерживает усилия по восстановлению конституционного порядка в африканской стране.