В МИД России обвинили ЕС в русофобской политике
Дискриминационная политика Евросоюза (ЕС) развязывает руки русофобам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипломатического ведомства.
Так она прокомментировала внесение в санкционный список ЕС Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. По ее словам, «дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность».
Захарова считает, что таким образом Брюссель поощряет разжигание ненависти и вражды по национальному и языковому признакам. Она напомнила, что трагические события Второй мировой войны показали миру, «к каким ужасающим последствиям приводит человеконенавистническая идеология».
Ранее в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Евросоюз введет санкции против мятежников, которые захватили власть в Нигере. Также в заявлении дипломатического ведомства говорится, что оно поддерживает усилия по восстановлению конституционного порядка в африканской стране.