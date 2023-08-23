Начато расследование крушения принадлежавшего Пригожину самолета

Росавиация начала расследование крушения самолета Пригожина

Росавиация начала расследование крушения принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину самолета. Об этом в организации сообщили РИА Новости.

О крушении бизнес-джета стало известно вечером 23 августа. Самолет упал в Тверской области.

Позже появилась информация о принадлежности воздушного судна Пригожину. По уточненным данным, в списке пассажиров числился и сам бизнесмен.

По данным МЧС России, на борту самолета находились десять человек, включая троих членов экипажа. В данный момент МЧС проводит поисковые работы.