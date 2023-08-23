Германия отказалась пускать россиян на молодежный ЧМ по гребному спорту

Германия не выдала визы россиянам-участникам молодежного ЧМ по гребному спорту

Российская сборная не примет участия в молодежном чемпионате Европы, который состоится в Германии. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

В организации заявили, что принимающая сторона отказалась пускать россиян, не выдав им визы. При этом оргкомитет принял заявки представителей сборной страны. «Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет», — отметили в ФГСР.

23 августа стало известно, что полузащитник греческого ПАОКа и сборной России по футболу Магомед Оздоев не может получить британскую визу. 24 августа его команде предстоит сыграть в Шотландии с «Хартсом».

15 августа стало известно, что сборную России по гребле допустили к чемпионату мира 2023 года. Турнир пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября. Соревнования являются квалификационными к Олимпиаде.