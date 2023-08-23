Нурмагомедов сравнил менталитет россиян и американцев

Бывший чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что американцев не интересует политика

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-каналу PBD Podcast сравнил менталитет россиян и американцев.

Спортсмен заявил, что россияне и американцы — прекрасные народы, однако совершенно не похожие друг на друга. «Американцев не интересует политика и все остальное. Только здесь я могу спокойно выйти попить кофе, и никто меня не побеспокоит», — подчеркнул он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

В феврале парагвайский полузащитник Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он назвал американцев более расслабленными, а россиян — жесткими и доходящими до предела.