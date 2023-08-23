Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рязань
2:1
Завершен
Космос
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Торпедо Миасс
0:0
Завершен
Амкар-Пермь
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Челябинск
1:0
Завершен
Иртыш
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Сахалинец
0:2
Завершен
Леон Сатурн
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Астрахань
0:1
Завершен
Ротор
Фонбет Кубок России|1/128 финала
Текстильщик
0:0
Завершен
Амкал
Фонбет Кубок России|1/128 финала
07:50, 23 августа 2023Спорт

Нурмагомедов сравнил менталитет россиян и американцев

Бывший чемпион UFC Нурмагомедов заявил, что американцев не интересует политика
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Кадр: PBD Podcast / YouTube

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-каналу PBD Podcast сравнил менталитет россиян и американцев.

Спортсмен заявил, что россияне и американцы — прекрасные народы, однако совершенно не похожие друг на друга. «Американцев не интересует политика и все остальное. Только здесь я могу спокойно выйти попить кофе, и никто меня не побеспокоит», — подчеркнул он.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

В феврале парагвайский полузащитник Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он назвал американцев более расслабленными, а россиян — жесткими и доходящими до предела.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Над Москвой и Подмосковьем вновь сбиты беспилотники, один попал в башню «Москвы-Сити». Что известно на данный момент?

    Володин назвал самую большую проблему Польши

    Российский полковник предрек ВСУ проблемы с техникой с приходом осени

    Женщина узнала о секретном доходе мужа и неприятно удивилась

    США выступили против ударов по России после атаки дронов на Москву

    В ЛНР заявили об усилении контрольно-пропускного режима в Харьковской области

    Нурмагомедов сравнил менталитет россиян и американцев

    Взрыв дрона после попадания в башню в «Москва-Сити» сняли на видео

    Россиянин побывал в Узбекистане и рассказал о неожиданных вопросах от местных

    Вызванный БПЛА взрыв в здании Москва-Сити попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости