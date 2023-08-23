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16:44, 23 августа 2023Наука и техника

В России выпустят дополнительные боевые самолеты

ОАК получила заказ на производство боевых самолетов для новых военных округов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на выпуск боевых самолетов для вооружения новых военных округов — Московского и Ленинградского. Об этом генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщил РИА Новости.

«По ГОЗу (гособоронзаказ — прим. "Ленты ру") мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи», — сказал глава корпорации.

Также он напомнил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине производство некоторых типов боевых самолетов кратно увеличилось и идет «драматичными темпами».

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В июле в «Ростехе» сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал Минобороны России вторую за год партию новых многоцелевых истребителей Су-35С. В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков рассказал, что Россия вдвое нарастила выпуск Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд СВО.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании Московского и Ленинградского военных округов.

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    Даниил Иринин
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