В России выпустят дополнительные боевые самолеты

ОАК получила заказ на производство боевых самолетов для новых военных округов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила дополнительный заказ на выпуск боевых самолетов для вооружения новых военных округов — Московского и Ленинградского. Об этом генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщил РИА Новости.

«По ГОЗу (гособоронзаказ — прим. "Ленты ру") мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи», — сказал глава корпорации.

Также он напомнил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине производство некоторых типов боевых самолетов кратно увеличилось и идет «драматичными темпами».

В июле в «Ростехе» сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал Минобороны России вторую за год партию новых многоцелевых истребителей Су-35С. В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков рассказал, что Россия вдвое нарастила выпуск Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд СВО.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании Московского и Ленинградского военных округов.