Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета в Тверской области

На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области нашли тела 8 человек

Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета, принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину, в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, на борту мог находиться командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. По предварительной информации пресс-службы министерства, никто из них не выжил.