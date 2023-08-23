Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 23 августа 2023Россия

Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета в Тверской области

На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области нашли тела 8 человек

Кадр: видео Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Тела восьми человек нашли на месте крушения самолета, принадлежавшего бизнесмену Евгению Пригожину, в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», — передает агентство слова собеседника.

По его словам, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные операции.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме того, на борту мог находиться командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. По предварительной информации пресс-службы министерства, никто из них не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе

    Актер из «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

    Зеленский обсудил с США усиление обороноспособности Украины

    Наталья Бондарчук назвала самые важные в своей жизни московские места

    Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление

    Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

    СК РФ возбудил уголовное дело из-за крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

    Комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета в Тверской области

    Путин отметил удостоенный госнаграды танковый экипаж

    Путин высказался о значении победы в Курской битве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости