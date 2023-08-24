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20:56, 24 августа 2023Среда обитания

В Херсонской области предложили проложить новую дорогу в Крым

Сальдо предложил Путину проложить новую дорогу в Крым через Арабатскую стрелку

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече президентом России Владимиром Путиным в четверг, 24 августа, предложил проложить новую дорогу из региона в Крым. Слова Сальдо приводит ТАСС.

Дорога может пройти через Арабатскую стрелку, которая, как напомнил Сальдо, соединена с полуостровом.

В начале августа из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области был поврежден мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Позднее движение машин по мосту восстановили.

На встрече Сальдо также доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По его утверждению, ликвидированы все последствия катастрофы.

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    Антон Похиляк
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