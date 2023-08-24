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14:04, 24 августа 2023Забота о себе

Диетолог перечислила улучшающие иммунитет осенью продукты

Диетолог Соломатина: осенью нужно повышать иммунитет сушеными яблоками

Фото: Unsplash

Осенью можно повышать иммунитет с помощью консервированных продуктов, рассказала диетолог Елена Соломатина. Полезные для здоровья заготовки она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, томаты, черника, малина в консервированном виде лучше проявляют свои полезные свойства, это же касается и сушеных яблок. Например, активность содержащихся в томатах бета-каротинов и ликопинов увеличивается при термической обработке. «Черника в консервированном виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара. Малина, облепиха, можно сушить яблоки, количество калия в них только возрастет», — сказала Соломатина.

Диетолог порекомендовала с начала осени для укрепления иммунитета постепенно добавлять в рацион теплые овощные супы из кабачков или брокколи, а также есть больше мяса и жирной рыбы в вареном или тушеном виде.

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    Александра Лисица
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