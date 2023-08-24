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14:48, 24 августа 2023Мир

Лавров раскрыл принцип приема новых членов в БРИКС

Лавров: в заявках на вступление в БРИКС учитывались вес и авторитет страны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что основные критерии принятия новых стран в объединение БРИКС основывались на их роли и важности на геополитической арене. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене. Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками», — отметил дипломат.

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