Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хайберниан
0:5
Завершен
Астон Вилла
Лига конференций|Раунд плей-офф. 1-й матч
Динамо К
Сегодня
20:00 (Мск)
Бешикташ
Лига конференций|Раунд плей-офф. 1-й матч
Осасуна
Сегодня
21:30 (Мск)
Брюгге
Лига конференций|Раунд плей-офф. 1-й матч
Аль-Раед
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия - Про лига|3-й тур
11:25, 24 августа 2023Спорт

Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

Тренер Мякишев заявил, что у Виролайнен последний шанс выступить на турнирах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев объяснил то, что его подопечная сменила спортивное гражданство с российского на финское. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мякишев заявил, что для дочери трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой переход стал последним шансом выступить на международных турнирах. «Нельзя отказываться от такой возможности», — добавил он.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Биатлонистка заявила, что не считает себя предательницей. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    В ЮАР прием новых членов в БРИКС назвали первой фазой расширения альянса

    Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

    Путин заявил о непростых переговорах по расширению БРИКС

    Появилось фото обломка хвоста разбившегося самолета с Пригожиным

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости