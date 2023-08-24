Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

Тренер Мякишев заявил, что у Виролайнен последний шанс выступить на турнирах

Тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев объяснил то, что его подопечная сменила спортивное гражданство с российского на финское. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мякишев заявил, что для дочери трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой переход стал последним шансом выступить на международных турнирах. «Нельзя отказываться от такой возможности», — добавил он.

Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Биатлонистка заявила, что не считает себя предательницей. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.