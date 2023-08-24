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15:55, 24 августа 2023Наука и техника

Военный рассказал об особенностях запрошенных Зеленским F-18

Полковник Матвийчук: Финляндия не передаст Украине F-18 в большом количестве

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Истребители F-18, которые президент Украины Владимир Зеленский попросил передать украинской армии, более мощные, чем уже известные F-16. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«F-18 Hornet — это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик. С F-16 они разрабатывались одновременно. Но дело в том, что он намного тяжелее, чем F-16. А радиус действия и бомбовая нагрузка у него побольше», — рассказал Матвийчук.

При этом полковник в отставке считает, что Финляндия не передаст истребители F-18 Украине в большом количестве.

«Возможно финны сделают жест доброй воли и отдадут один-два истребителя. Но вряд ли они что-либо могут изменить на поле боя», — заключил он.

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16 августа 2023

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинской армии американские истребители-бомбардировщики F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.

В июне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщал, что Киев запросил у Канберры информацию об истребителях F-18, списанных из состава Военно-воздушных сил страны. Мирошниченко объяснял, что Вооруженные силы Украины ищут возможности для получения любых истребителей.

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    Варвара Кошечкина
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