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17:03, 24 августа 2023Мир

Захарова назвала антироссийским саммит США, Японии и Южной Кореи

Захарова: саммит США, Японии и Южной Кореи носит антироссийский характер

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедший трехсторонний саммит США, Японии и Южной Кореи носящим антироссийский и конфронтационный характер. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, взаимодействие трех перечисленных стран направлено на сдерживание России и Китая, а их договоренности по итогам встречи «выдержаны в духе холодной войны» и нацелены на построение блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Весьма прискорбно, что Токио и Сеул покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона», — указала Захарова, имея в виду США. Южную Корею она также обвинила в «недружественном крене» в адрес соседей, что ухудшает отношения этих стран.

Япония, США и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита выступили с заявлением, что страны готовы восстановить диалог с КНДР без предварительных условий.

Также помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей.

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    Антон Похиляк
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