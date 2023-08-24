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12:42, 24 августа 2023Спорт

Месси объяснил уход из ПСЖ

Футболист Лионель Месси заявил, что решение об уходе из ПСЖ было семейным

Фото: Matthieu Mirville / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил уход из французского ПСЖ. Его слова приводит TyC Sports.

Футболист заявил, что решение было семейным, так как на протяжении двух лет в Париже он и его близкие не чувствовали себя счастливыми. «Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне — наслаждаться повседневностью вместе с детьми», — рассказал он.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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