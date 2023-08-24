Месси объяснил уход из ПСЖ

Футболист Лионель Месси заявил, что решение об уходе из ПСЖ было семейным

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил уход из французского ПСЖ. Его слова приводит TyC Sports.

Футболист заявил, что решение было семейным, так как на протяжении двух лет в Париже он и его близкие не чувствовали себя счастливыми. «Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне — наслаждаться повседневностью вместе с детьми», — рассказал он.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.