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11:07, 24 августа 2023Наука и техника

Xiaomi создаст альтернативу Android

4gnews: Xiaomi начала работу над операционной системой MiOS

Фото: Unsplash

Китайская компания Xiaomi может представить свою альтернативу Android. Об этом сообщает издание 4gnews.

Журналисты медиа отметили, что корпорация зарегистрировала в Китае товарный знак MiOS. По словам инсайдеров, регистрация торговой марки может намекать на то, что Xiaomi работает над созданием новой операционной системы для своих гаджетов.

На регистрацию MiOS первым обратил внимание инсайдер под ником Ice Universe. Автор предположил, что в компании начали работу над альтернативной операционной системой. Специалисты 4gnews объяснили, что Xiaomi нужен запасной вариант на случай, если корпорация не сможет полноценно использовать Android в своих смартфонах. В качестве примера авторы привели Huawei, которая попала под санкции США и была вынуждена разработать собственную операционную систему HarmonyOS.

У журналистов медиа также появилось предположение, что MiOS может оказаться новым названием оболочки MIUI, которую Xiaomi использует в своих смартфонах — вместе с ОС Android. Также есть слухи, что MiOS окажется отдельной операционной системой, которая будет устанавливаться на электромобили и определенные девайсы компании.

В начале августа руководители корпорации Huawei анонсировали возвращение на рынок смартфонов. Топ-менеджеры компании также сообщили, что во втором квартале 2023-го доля Huawei на китайском рынке смартфонов увеличилась на рекордные 76,1 процента.

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    Андрей Ставицкий
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