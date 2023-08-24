Остановленный ВС России в Черном море сухогруз вышел из украинского порта

Сухогруз Sukru Okan, остановленный военными РФ, покинул украинский порт Измаил

Сухогруз «Сукра Окан» (Sukru Okan), остановленный российскими военными в Черном море 13 августа по пути на Украину, покинул порт Измаил, следует из данных сервиса MarineTraffic.

По данным сервиса, он следует в румынский порт Констанца со скоростью девять узлов, близкой к максимальной для этого судна, и уже находится в территориальных водах Румынии. В Измаиле сухогруз находился с 20 августа.

13 августа экипаж российского корабля «Василий Быков», патрулирующего Черное море, открыл предупредительный огонь, чтобы остановить сухогруз под флагом Палау для досмотра. На первоначальное требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал. Судно досмотрели российские военнослужащие, после чего оно продолжило свой путь в Измаил.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал произошедшее «попыткой введения "каперского права"» и добавил, что Киев даст оптимальный ответ на инцидент.

В свою очередь, Турция предупредила Россию о риске роста напряженности в Черном море в случае, если российские военные вновь допустят подобную ситуацию. В то же время там обратили внимание на то, что Sukru Okan не ходит под турецким флагом, хотя его владельцем является турок.