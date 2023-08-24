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04:51, 24 августа 2023Из жизни

Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II

Times: принц Гарри посетит Британию перед первой годовщиной смерти Елизаветы II
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Toby Melville / Reuters

Принц Гарри приедет в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии вручения благотворительных наград в преддверии первой годовщины смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

При этом, по данным издания, Гарри не планирует встречаться с кем-либо из членов королевской семьи.

Ранее стало известно, что с официального сайта британской королевской семьи убрали упоминания титулов принца Гарри его супруги Меган Маркл. Кроме того, ссылки на их страницы переместились в конец списка членов королевской семьи.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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    Марина Совина
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