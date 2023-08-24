Российский футболист рассказал о негативном инциденте с польским таксистом

Российский футболист Жамалетдинов рассказал о негативе от польского таксиста

Бывший нападающий футбольного клуба «Лех» Тимур Жамалетдинов рассказал о негативном инциденте с польским таксистом. Его слова приводит Sport24.

«Таксист пытался все время как-то уколоть, говорил: "Что ты тут забыл? Езжай обратно в свою страну"», — вспомнил российский футболист. Он подчеркнул, что водитель говорил это не в грубой форме, но с негативом.

Жамалетдинов является воспитанником московского «Локомотива». Он играл за «Лех» с 2019-го по 2020-й. Также он известен по выступлениям за ЦСКА и «Уфу». В данный момент спортсмен представляет «Волгарь» из Первой лиги.

В сентябре 2022 года Литва, Латвия, Эстония и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет распространяется на поездки с целью участия в спортивных мероприятиях.