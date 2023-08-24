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16:35, 24 августа 2023Спорт

Переживший нападение российский баскетболист-чемпион рассказал о состоянии

Баскетболист Шабалкин заявил, что завершает восстановление после нападения

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпион Европы в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин, переживший нападение, рассказал о состоянии. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что завершает свое восстановление. «Еще есть кое-что, что беспокоит мое здоровье, но не буду об этом говорить. В целом все хорошо», — подчеркнул он. Шабалкин добавил, что в полиции продолжают вести работу в отношении напавших.

Об избиении Шабалкина стало известно 1 августа. Уличный конфликт произошел на земельном участке баскетболиста, куда он приехал заплатить за проведенные работы. Спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.

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    Анастасия Борисова
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