Лавров призвал опираться на факты в деле о крушении самолета Пригожина

Лавров: в деле о крушении самолета Пригожина следует опираться на факты

В деле о крушении самолета главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина следует опираться на факты, а не на сообщения западных СМИ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — подчеркнул российский министр.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров упавшего воздушного судна значился бизнесмен Евгений Пригожин.