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19:59, 24 августа 2023Мир

Лавров призвал опираться на факты в деле о крушении самолета Пригожина

Лавров: в деле о крушении самолета Пригожина следует опираться на факты
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

В деле о крушении самолета главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина следует опираться на факты, а не на сообщения западных СМИ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — подчеркнул российский министр.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров упавшего воздушного судна значился бизнесмен Евгений Пригожин.

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    Глеб Бажуткин
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