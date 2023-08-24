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22:47, 24 августа 2023Мир

Пентагон назвал отправку Киеву F-16 вопросом месяцев

Пентагон назвал передачу Киеву истребителей F-16 вопросом месяцев, а не недель
СюжетПередача F-16 Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Пентагоне назвали передачу Украине западных истребителей F-16 вопросом «месяцев, а не недель». Об этом рассказал пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге.

Ранее американские власти давали понять, что украинцы получат самолеты от стран Европы после того, как для них будут подготовлены пилоты.

«Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях», — отметил Райдер.

По его словам, истребители должны укрепить военный потенциал Украины в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что США планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в сентябре. По словам представителя властей США, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную подготовку в Аризоне.

Помимо этого, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Португалии обучать пилотов управлению F-16.

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    Марина Совина
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