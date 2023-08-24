Виновные в выселении российских детей из отеля в Турции заплатят миллионы рублей

Незаконно отправившая детей из России в Турцию «Колибри-ТУР МСК» заплатит штраф

Компания «Колибри-ТУР МСК», виновная в выселении российских детей из отеля в Турции, заплатит штраф в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, компания, незаконно отправившая детей на отдых в курортную страну, не является туроператором и не имеет прав на деятельность в этой сфере. «Несмотря на это, указанная фирма посредством дистанционной связи заключила с законными представителями детей порядка 90 договоров на оказание услуг детского отдыха за границей», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что родители детей, которых выселили из отеля Rios Latte Beach в Турции после выселения из Omorfi Garden Resort, начали вывозить их в Россию за собственные деньги.

Дети приехали на отдых в Кемер 26 июля. При заселении в гостиницу возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.