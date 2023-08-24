Иностранный футболист ЦСКА объяснил решение сыграть свадьбу в России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар заявил, что сыграл свадьбу в Москве

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар объяснил решение сыграть свадьбу в России. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что ему не было страшно праздновать событие в Москве, так как это комфортный для жизни город. «Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден», — подчеркнул он.

В мае Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Он заявил, что в стране очень чистые города. Также футболист назвал Москву невероятным, великолепным мегаполисом.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.