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07:50, 24 августа 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА объяснил решение сыграть свадьбу в России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар заявил, что сыграл свадьбу в Москве
Саша Зделар

Саша Зделар. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар объяснил решение сыграть свадьбу в России. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что ему не было страшно праздновать событие в Москве, так как это комфортный для жизни город. «Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден», — подчеркнул он.

В мае Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Он заявил, что в стране очень чистые города. Также футболист назвал Москву невероятным, великолепным мегаполисом.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.

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    Анастасия Борисова
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