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19:22, 25 августа 2023Наука и техника

Судно «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота в августе

ТАСС: ОИС «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота 30 августа

Фото: AO «Объединенная судостроительная корпорация»

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Министерства обороны России, могут передать заказчику 30 августа. Об этом источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил ТАСС.

«Торжественная церемония подъема флага на судне, построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована на 30 августа», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что точная дата может меняться. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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ОИС «Евгений Горигледжан» создали в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно предназначено для проведения экологического мониторинга морской среды, подводно-технических работ, океанографической съемки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасения на море. ОИС может поднимать на борт подводные и спасательные аппараты.

В апреле источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что Россия планирует заложить на Зеленодольском судостроительном заводе пару средних разведывательных кораблей проекта 03182Р, которые также называют научно-исследовательскими судами.

В июле 2022 года источник агентства рассказал, что ОИС «Евгений Горигледжан» могут передать Минобороны в конце сентября.

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    Даниил Иринин
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