Судно «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота в августе

ТАСС: ОИС «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота 30 августа

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Министерства обороны России, могут передать заказчику 30 августа. Об этом источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил ТАСС.

«Торжественная церемония подъема флага на судне, построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована на 30 августа», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что точная дата может меняться. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

ОИС «Евгений Горигледжан» создали в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно предназначено для проведения экологического мониторинга морской среды, подводно-технических работ, океанографической съемки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасения на море. ОИС может поднимать на борт подводные и спасательные аппараты.

В апреле источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что Россия планирует заложить на Зеленодольском судостроительном заводе пару средних разведывательных кораблей проекта 03182Р, которые также называют научно-исследовательскими судами.

В июле 2022 года источник агентства рассказал, что ОИС «Евгений Горигледжан» могут передать Минобороны в конце сентября.