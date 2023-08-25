Рябков прокомментировал реакцию Байдена на катастрофу с самолетом Пригожина

Рябков: не президенту США рассуждать на тему катастрофы с самолетом Пригожина

Президенту США Джо Байдену не стоит рассуждать на тему таких трагических событий, как катастрофа с самолетом бизнесмена Евгения Пригожина. Так соответствующие заявления американского лидера «Ленте.ру» прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

«Рассуждения официальных лиц Вашингтона о происходящем у нас — отражение общего пренебрежения дипломатическими нормами в вопиющей мере. Все же не президенту США, на мой взгляд, рассуждать на тему тех или иных трагических событий такого свойства», — заявил дипломат.

Ранее президент США, комментируя крушение самолета в Тверской области, заявил, что не знает, что точно произошло, но не удивлен произошедшему.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал опираться на факты в деле крушения самолета Пригожина, а не на сообщения западных СМИ. Он подчеркнул, что мгновенно было начато расследование, заведено дело, а следователи работают.