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04:06, 25 августа 2023Мир

Боливия захотела присоединиться к БРИКС

Президент Боливии Арсе заявил, что страна хочет скорейшего вступления в БРИКС

Ла-Пас приветствует расширение списка стран-участниц БРИКС и хочет в будущем также вступить в объединение. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе, передает РИА Новости.

«Я думаю, что больше стран в блоке означают большие экономические возможности, это свидетельство того, что блок успешен», — объяснил свою позицию Арсе.

Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов, пригласив Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.

Ранее Госдеп США прокомментировал планы БРИКС по принятию новых участников. Там считают, что страны имеют право на самостоятельный выбор партнеров и объединений. В Евросоюзе отметили, что никак не развивают напрямую контакты с объединением.

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    Александра Синицына
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