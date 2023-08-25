Главный тренер «Бешикташа» прокомментировал дебют Зайнутдинова за клуб

Тренер «Бешикташа» Гюнеш заявил, что Зайнутдинов проявил себя с лучшей стороны

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш прокомментировал дебютный матч казахстанского полузащитника Бактиера Зайнутдинова за клуб. Слова специалиста приводит Son Dakika.

«Он в паре с [Булутом] Умутом контролировал атаки с правого фланга, нивелируя дефицит в защите, и показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — заявил Гюнеш.

24 августа «Бешикташ» со счетом 3:2 обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Победу команде принес гол Зайнутдинова на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Он забил первый мяч за турецкую команду.

17 августа Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА. За красно-синих он выступал с 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний хавбек провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.