Минобороны показало кадры полета высокоточного «Краснополя»

Минобороны показало кадры полета управляемого снаряда «Краснополь» к цели

Министерство обороны России показало кадры полета управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь» калибра 152 миллиметра к цели. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, снятом с разведывательного беспилотника, видна активность украинских войск на перекрестке дорог. Затем в кадре появляется летящий по настильной траектории снаряд «Краснополь», который корректирует свой курс перед попаданием в цель.

В Минобороны отметили, что высокоточным боеприпасом уничтожили выявленную позицию украинских минометчиков.

«Краснополь», который предназначен для поражения целей с первого выстрела, разработали в холдинге «Высокоточные комплексы». Боеприпас наводится на цель по лазерному лучу дальномера-целеуказателя, который могут нести беспилотники. На конечном участке полета коррекцию осуществляют аэродинамические рули боеприпаса.

В июле стало известно, что российские артиллеристы в зоне проведения специальной военной операции начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» с новой полуактивной лазерной головкой самонаведения.

В том же месяце издание «Армейский сборник» Министерства обороны России писало, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра. Модифицированный боеприпас может использовать спутниковую навигацию.