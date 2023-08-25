Мбаппе вновь отклонил предложение ПСЖ по продлению соглашения

Стало известно, что Килиан Мбаппе вновь отказался продлить контракт с ПСЖ

Французский нападающий Килиан Мбаппе вновь отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» по продлению соглашения. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее футболист отказался от опции автоматического продления контракта. Отмечается, что теперь решение по будущему форварда в команде остается за президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.