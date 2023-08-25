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16:38, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко опроверг причастность Путина к гибели Пригожина

Президент Белоруссии Лукашенко: Путин не может быть причастен к гибели Пригожина
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Александр Земляниченко / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не может быть причастен к гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Слухи об участии Москвы в произошедшем он опроверг в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что не может сказать, кто стоит за крушением самолета. Однако, по его словам, он не может представить, чтобы вина лежала на Кремле, несмотря на большое количество желающих повесить это на российского президента.

«Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин», — сказал Лукашенко.

Он также назвал авиакатастрофу бизнес-джета в Тверской области «слишком грубой, непрофессиональной работой».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявления о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина не имеют ничего общего с действительностью.

Бизнес-джет, в котором, предварительно, находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (ЧВК названа его позывным «Вагнер»), потерпел крушение в среду, 23 августа. Официально причины воздушной катастрофы не названы, расследование продолжается. Основной версией, по сообщениям СМИ, является заложенная бомба. Среди других предположений — техническая неисправность и работа ПВО.

Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин заверил, что расследование крушения самолета, на борту которого находился Пригожин, доведут до конца.

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    Варвара Кошечкина
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