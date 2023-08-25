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10:22, 25 августа 2023Мир

В Германии расширение БРИКС назвали поражением для фон дер Ляйен и Борреля

Журналист Рамон Шак назвал расширение БРИКС провалом фон дер Ляйен и Борреля

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) стало личным поражением для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Об этом заявил журналист Рамон Шак в статье немецкого издания Berliner Zeitung.

Журналист отметил, что в скором времени почти половина населения мира, включая некоторые из наиболее быстрорастущих экономик, окажется в «поистине глобальном альянсе». С приемом новых членов трансконтинентальный альянс «поднимется до уровня БРИКС плюс».

По его словам, страны БРИКС дали понять, что стратегические проекты Запада, его порядок, основанный на правилах, и ориентированная на ценности внешняя политика признаются ими в качестве «инструментов поддержания западной гегемонии», и поэтому отвергнуты. А слова о дедолларизации, прозвучавшие на саммите БРИКС, вероятно, вызовут беспокойство в США и странах НАТО, добавил Шак.

По мнению журналиста, эпоха, когда Европа могла «господствовать над миром», давно прошла и в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается как реализатор интересов Вашингтона, а не самостоятельный игрок.

«Этот глобальный сдвиг символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля», — написал он. При этом Шак подчеркнул, что главному дипломату ЕС, «человеку вчерашнего дня», который рассматривает «Европу как сад, а остальной мир как джунгли», возможно, следует осознать ограниченность полномочий ЕС.

Ранее лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов, пригласив Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.

Тем временем Госдеп США прокомментировал планы БРИКС по принятию новых участников. Там считают, что страны имеют право на самостоятельный выбор партнеров и объединений. В Евросоюзе заявили о принятии к сведению новости о расширении БРИКС.

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