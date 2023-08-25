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11:35, 25 августа 2023Мир

В МИД России раскрыли число кандидатов на вступление в БРИКС

Замглавы МИД РФ Рябков: после саммита БРИКС осталось 15 заявок на вступление

Фото: Alet Pretorius / Reuters

После саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) осталось еще 15 заявок от стран на вступление в объединение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, — индикатор того, что здесь присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической», — сказал он.

Также замглавы МИД рассказал о том, в чем состоит преимущество членства в БРИКС и почему новые страны стремятся стать членами объединения.

«Замшелые западные форматы сотрудничества, блоковая дисциплина, представление о том, что мир должен строиться по бинарному принципу: кто не с нами, тот против нас, — будут уходить в прошлое», — отметил Рябков.

Ранее Рябков отметил укрепление БРИКС с присоединением новых стран. Он отметил, что в последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит «Большую семерку».

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    Александр Слабиев
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