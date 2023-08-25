Французский политик Филиппо: принятие в состав БРИКС новых стран ослабляет США

Принятие в состав БРИКС новых стран говорит об ослаблении США и глобальной революции. С таким мнением выступил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter.

«На саммите БРИКС только что было объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», — отметил он.

Филиппо также уточнил, что теперь шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС, что приведет к ослаблению Штатов.

Ранее конгрессвумен Тейлор Грин заявила, что пока кандидаты в президенты США заняты тем, что все сильнее затягивают страну в украинский кризис, действительно стоило бы уделить внимание саммиту БРИКС, который вредит американской экономике.

По ее мнению, китайский БРИКС способен подорвать экономику США и уничтожить доллар.

При этом политолог и общественный деятель Павел Данилин заявил, что благодаря активному дипломатическому, экономическому и политическому участию России БРИКС становится самой влиятельной международной организацией в мире.