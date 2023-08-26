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09:47, 26 августа 2023Спорт

Сын Леброна Джеймса вернется в баскетбол после остановки сердца

Старший сын Леброна Джеймса Бронни вернется в баскетбол после остановки сердца

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Сын американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни вернется в спорт после остановки сердца. Об этом в соцсети X (бывшее название Twitter) сообщил корреспондент The Athletic Шэмс Чарания.

«Полноценное обследование выявило вероятную причину остановки сердца у господина Джеймса. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить», — пояснил Чарания.

25 июля ESPN заявил, что Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки 24 июля. По информации источника, 18-летний спортсмен был доставлен в больницу. Он является первокурсником Южно-Калифорнийского университета. На драфт Национальной баскетбольной лиги (НБА) он должен выйти в 2024 году.

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.

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    Андрей Стрельцов
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